¡Alerta en La Roja! Lasarte perdería a Paulo Díaz producto del COVID-19

El defensor de River podría quedar descartado de las nóminas para las Eliminatorias y la Copa América debido a las secuelas por la enfermedad.

Paulo Díaz podría quedar descartado de las nóminas para las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias rumbo a Qatar, y de la Copa América, producto del COVID-19. El defensa de River no entraría en la citación que este lunes hará oficial el técnico Martín Lasarte debido a que le han quedado secuelas en el organismo producto de la enfermedad.

Según detalla la prensa argentina, el central del Millonario ha experimentado miocarditis, una inflamación en el tejido que recubre al corazón. "Tanto Bologna como Díaz fueron dos de los jugadores que presentaron síntomas más fuertes: ambos sufrieron decaimiento, mucho dolor muscular, cefaleas y algunas líneas de fiebre. En ambos casos se seguirá de cerca sus evoluciones, quedando lo futbolístico en un segundo plano", aseguró Olé.

¿Qué jugadores podría recuperar River para el partido contra Fluminense?

Eso sí, aún el equipo que entrena Marcelo Gallardo no ha profundizado en torno a los alcances que mantienen en vilo al ex Palestino. Cabe recordar que el contagio masivo del cuadro de Núñez obligó a la escuadra a afrontar el partido frente a Indepediente Santa Fe, por Copa Libertadores, con una formación de emergencia, que incluyó al mediocentro Enzo Pérez como arquero, y que no contó con banca de suplentes. Ahora el Muñeco tendrá que armar un rompecabezas de cara al cruce frente a Fluminense, en el que recuperará a algunas fijas en su objetivo por avanzar a los octavos de final.

La Selección del Machete hará su estreno en Santiago del Estero cuando se mida frente a Argentina el próximo 3 de junio. Luego, cinco días después, recibirá a Bolivia en Santiago. En el certamen continental, en tanto, el combinado nacional arrancará su participación el 13 enfrentando a la Albiceleste en el Monumental de Buenos Aires.