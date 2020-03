Alerta en Colombia: La fecha 9 de la Liga BetPlay podría aplazarse por Coronavirus

Este jueves habrá una reunión entre Dimayor y el Gobierno nacional para tomar decisiones sobre el fútbol profesional.

El brote de Coronavirus que ha impactado fuerte en el deporte mundial parece que también lo hará en , puntualmente con el fútbol profesional en sus principales competencias.

Este miércoles, tras la asamblea de la Dimayor, se conoció que el ente rector del fútbol colombiano analiza tomar medidas respecto a la fecha 9 de la Liga BetPlay para evitar la propagación del virus.

En el país ya se han registrado nueve casos de Coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud: 4 en Medellín, 3 en Bogotá, uno en Cartagena y uno más en Buga, por lo que la preocupación está latente.

Se espera que este jueves la Dimayor tenga una reunión con la cartera de Salud, así como con el Ministerio del Deporte, para revisar la situación en el país y llegar a las prevenciones que se crean pertinentes.

Una de ellas contempla no jugar la fecha programada para el fin de semana por el campeonato local que incluyen los juegos vs. , vs. Tolima y vs Bucaramanga, o de hacerlo, que sea a puerta cerrada.