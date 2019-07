Aleñá: "Me supo mal que la directiva le prometiera el 21 a De Jong sin avisarme"

El jugador habló con el holandés y no tuvo problema en cederle el dorsal, pero le hubiese gustado más cariño por parte de los ejecutivos

El traspaso del dorsal de Aleñá a De Jong se cerró con una foto y reparto de sonrisas. El holandés se quedaba con el 21, que la temporada pasada era del catalán, y este optaba por el 19. Hasta ahí, nada más, pero ahora se sabe que el canterano del no estuvo del todo conforme con lo acontecido en esos días. No por ceder el número, que no le importó, sino porque se sintió ninguneado por el club.

"Me hubiera gustado un mensaje de la directiva. Le prometieron el dorsal sin avisarme. Me supo mal, no me sentó bien. Yo siempre me he portado bien con el club", ha comentado a los medios desplazados a antes del último entrenamiento del Barcelona. Aleñá deja claro que su problema no es con De Jong, que el jugador holandés ha sido humilde con esta cuestión y su conversación con él fue sencilla.

"Lo de cederle el dorsal fue algo entre él y yo. Vino el primer día y me lo pidió de una forma muy humilde. Llegó a decirme que la última palabra la tendría yo y que la respetaría. Yo sabía que para él era una cuestión sentimental, familiar y yo no tenía problema, pero sí que me ha faltado un mensaje de la directiva al menos para decirme que le habían prometido el número sin avisarme, pero son cosas que pasan en un club, pero hemos hablado Frenkie y yo, es super buen chico, y no hay problema", ha explicado Aleñá.

Sin embargo, el centrocampista catalán ya sabía que el número de De Jong estaba asignado por el club, que el ex del se quedaría con el 21, y hubiese agradecido que tuviesen un gesto con él ya que esa decisión estaba tomada. "No me ha sentado del todo bien, porque yo siempre he tenido buenos gestos con el club, creo que con un mensaje hubiese valido, ha sido un poco así, pero bueno, se ha acabado el tema, él tiene el 21 y yo el 19, todos contentos y a pensar en los títulos", zanjaba Aleñá.