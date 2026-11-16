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Alemania vs. Países Bajos: hora de inicio

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín acoge el decisivo último partido del grupo de la Liga A de la UEFA Nations League: Alemania recibe a Países Bajos en un duelo que decidirá el pase a cuartos de final.

La selección alemana llega a este enfrentamiento con la moral alta. Tras la convincente victoria por 3-1 ante Serbia en Belgrado, Jürgen Klopp pidió a sus jugadores que empezaran a asumir su calidad como algo natural. Con ocho puntos en el grupo, Alemania tiene la situación en sus manos.

Florian Wirtz fue el gran protagonista en Belgrado: marcó el 2-0 y dirigió el juego con una facilidad que maravilló a Klopp. Brajan Gruda anotó el tercer gol y puso de manifiesto la profundidad que tiene ya la plantilla alemana.

Países Bajos llega tras una noche histórica en Ámsterdam. El 7-0 ante Grecia igualó la mayor victoria de la historia de la Nations League. Tijjani Reijnders marcó tres goles en un intervalo de 21 minutos y fue sencillamente imparable.

Xavi Hernández ha transformado en poco tiempo a la Oranje en un equipo que desmantela sistemáticamente a sus rivales. Joey Veerman y Frenkie de Jong formaron en el centro del campo una pareja que muchos consideraban incompatible; en Ámsterdam hicieron que todos los escépticos se tragaran sus palabras.

Donyell Malen puso fin a su sequía goleadora a nivel internacional con el séptimo tanto de la noche y después habló del intenso trabajo de análisis de vídeo con el entrenador. Países Bajos llega con impulso, confianza y una claridad táctica que planteará serios problemas a Alemania.

A continuación, toda la información sobre la retransmisión por televisión, el streaming y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido a Alemania y Países Bajos?

Alemania afronta este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. La selección alemana ganó por última vez a domicilio ante Serbia por 3-1, después de haber empatado sin goles contra Grecia. En total, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Países Bajos atraviesa un gran momento de forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue el 7-0 ante Grecia. Antes, el equipo había derrotado dos veces a Serbia y había empatado 1-1 con Alemania. En cinco encuentros, la Oranje marcó 13 goles y encajó solo cuatro.

Alemania vs. Países Bajos: alineaciones

Alemania vs. Países Bajos: estado de forma

Alemania vs. Países Bajos: balance de enfrentamientos directos

Alemania vs. Países Bajos: las clasificaciones