Alejandro González: “Tenemos planillas grandes, la responsabilidad es grande”

El directivo de Águila dijo que el dinero que les ofrece la FESFUT no les alcanza para pagar las planillas.

Alejandro González, quien vuelve al fútbol salvadoreño como directivo del Águila, estuvo presente en la reunión del pasado martes en el edificio de la FESFUT, en la cual Hugo Carrillo, presidente de la Federacion, ofreció a los presidentes de la Primera División casi medio millón de dólares, pero no fue aceptado.



En conversación con el Grupo Dutriz, González dijo sobre el tema: “Tenemos planillas grandes, la responsabilidad es grande. Entonces, de dónde vamos a sacar el dinero. Quedar mal con los jugadores no es lo que uno busca, sino que al contrario. Al final, creo que nadie estuvo de acuerdo. No hubo acuerdo este martes”.



Y agregó: “Hoy por hoy, lo que no hay son las condiciones económicas para poder llevar a cabo un torneo de la manera en que se debe hacer. Creo que con otros patrocinios se puede conseguir un poco más. Es mentira que podamos comenzar así. Solo la planilla de Águila es de $70,000 mensuales”.