Por qué Alejandro Garnacho no juega el Mundial Sub 20 para la Selección argentina

El extremo es la gran aparición de los últimos años, pero se perderá la Copa del Mundo porque Manchester United tiene decidido no cederlo.

La historia de Alejandro Garnacho con la Selección argentina recién comienza, aunque los primeros capítulos no son de los más felices: participó del Torneo Maurice Revello en Francia, certamen amistoso exclusivo para menores de 20 años; integró la convocatoria de la mayor aunque para "conocer" al plantel en las Eliminatorias, para los duelos ante Brasil y Uruguay; no formó parte del Sudamericano Sub 20 que no logró la clasificación al Mundia; y se perdió por lesión los amistosos ante Panamá y Curazao.

Y ahora, la próxima ausencia del extremo que eligió a la Albiceleste por sobre España (su país de origen) y lo demuestra permanentemente en redes sociales, será nada menos que en la Copa del Mundo de la categoría, a la que el equipo argentino accedió al transformarse en la nueva sede de la competencia, luego de que FIFA decida que no se realice en Indonesia como estaba previsto.

¿Por qué es casi imposible que Garnacho juegue el certamen? El martes 18 de abril, unos días antes de entregar la nómina final de 21 jugadores, Javier Mascherano confeccionó la preselección, con la presencia de varios de los "europibes" que no nacieron en Argentina pero desean vestir la celeste y blanca. Pero rápidamente, desde Manchester United dieron aviso de que no cederán al futbolista que se recupera de una lesión en los ligamentos del tobillo derecho que podría volver a mediados de mayo, pocos días antes del inicio de la cita mundialista.

Si bien la AFA quiere agotar las instancias de negociación con los Red Devils, la postura sería inflexible, según publicó el periodista Gastón Edul. Así, el estreno oficial de Garnacho con la Selección deberá esperar un poco más.