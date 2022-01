Como uno de los favoritos a ganar, el Real Madrid hace su debut en la Copa del Rey 2021-2022 visitando al Alcoyano en los dieciseisavos de final (tercera ronda). El cuadro blanco de Ancelotti presenta algunas bajas por lesión y otros más por Covid-19, pero saben que la obligación es avanzar a octavos.

Para que no te pierdas nada del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES ALCOYANO VS. REAL MADRID?

PARTIDO Alcoyano - Real Madrid FECHA Miércoles 5 de enero ESTADIO Campo Municipal El Collao | Alcoy (Alicante), España HORARIO 14:30 hora de México; 15:30 hora de Colombia; 17:30 hora de Chile y Argentina; 21:30 hora de España

DÓNDE VER POR TV ALCOYANO VS REAL MADRID

La transmisión en vivo y en directo del encuentro copero pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Telecinco

CÓMO VER POR STREAMING ONLINE ALCOYANO VS. REAL MADRID

Se podrá acceder al partido de la Copa del Rey vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y DAZN en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES ALCOYANO - REAL MADRID

ALCOYANO

José Juan Figueras, Pablo Carbonell, Primitivo Férriz, Raúl González, Manuel Castellano, Daniel Vega, Fran Miranda, Imanol García, Javier García, Juan Antonio Casanova, Mourad El Ghezouani. DT: Alessio Lisci.

REAL MADRID

Andriy Lunin, Marcelo Vieira, Nacho Fernández, Jesús Vallejo, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Daniel Ceballos, Isco Alarcón, Eden Hazard, Mariano Díaz, Marco Asensio. DT: Carlo Ancelotti.