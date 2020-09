Alberto Gamero: “En Millonarios sí le apostamos a los juveniles”

El entrenador del cuadro azul se refirió a la situación de las divisiones inferiores del club.

Este viernes, en rueda de prensa virtual, Alberto Gamero, entrenador de , habló de varios temas, entre ellos, de los juveniles. Y aunque algunos todavía no pueden entrenar con el grupo, el estratega reiteró que le está apostando a las divisiones inferiores.

"Cuando vea que algún joven esté mostrando un gran nivel, lo pongo. Y no me importa tener que dejar fuera a un veterano. Acá juega el que haya trabajado. No me tiembla la mano para salir a la cancha con varios juveniles", aseguró.

Gamero también se refirió a la ausencia de hombres de Millonarios en las selecciones de de categorías menores: "Cada quien tiene sus parámetros y hay que respetarlos. Solo sé que los nuestros tienen talento y hacen un gran trabajo". El representativo Sub 20 del azul capitalino fue el campeón nacional de la categoría el año anterior, sin embargo, ninguno de sus elementos fue tenido en cuenta por Arturo Reyes en la convocatoria de la Tricolor porque ya no cumplían con el requisito de la edad.

Se viene la liga que tendrá al Embajador como protagonista ante Cali el próximo 12 de septiembre y Gamero reiteró que no está preparando un equipo de 11 sino de 27, un grupo competitivo que pueda afrontar de la mejor manera el desafío que se viene en plena pandemia: "Estoy ilusionado con este Millonarios. Veo un equipo joven que quiere correr y jugar fútbol, y que quiere cambiar lo que hicimos a principio de año".

"Como no está Hansel Zapata, Diego Godoy tiene una posibilidad, como la tiene también Eliser Quiñones y Santiago Montoya. Se nos fue José Guillermo Ortiz, pero viene Ricardo Márquez y de pronto hay cabida para Diego Abadía (...) A Kaique no lo vamos a tener presente para jugar apenas llegue. Es un futbolista a proyección, pero cuando llegue va a tener que estar 14 días en cuarentena y luego deberá empezar su proceso de adaptación", finalizó el estratega en su análisis.