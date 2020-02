Alarma en Valencia: Rodrigo y Coquelin se unen a la plaga de lesiones para Champions

El conjunto ché tiene varias bajas de cara al partido de la ida de los octavos de final frente al Atalanta.

Malas noticias para el que salvo milagro no podrá contar con dos de sus mejores jugadores. Rodrigo Moreno y Coquelin no se han ejercitado con el resto del grupo y lesionados no podrán jugar la ida de los octavos de final de ante el .

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Tanto el delantero como el centrocampista, piezas fundamentales para Celades, se unen a los lesionados Florenzi y Vallejo.

Más equipos

Sin centrales titulares

A la consabida baja de Garay, por lesión de gravedad, se une la de Gabriel Paulista quien cayó en el encuentro de Liga frente al y será baja. De este modo Diakhaby y Mangala tendrán que conformar el eje de la zaga.

Cillessen y Piccini vuelven

Las buenas noticias llegan de la mano de Cillessen y Piccini, sobre todo este último quien lleva varios meses lesionado. Ambos se reintegraron a la disciplina del equipo y completaron la sesión con el resto del grupo.