Alario, de su despedida de Gallardo a la chance de volver a River

El delantero aseguró que no se arrepintió de la decisión de dejar Núñez, adonde no descarta regresar. Además habló de su última charla con el Muñeco.

Lucas Alario recibió muchas críticas por parte del hincha de River tras "abandonar el barco", en 2015, en medio de una importante . Sin embargo, con el paso del tiempo y a la vista de los números- continúa siendo el goleador más importante de toda la Era Gallardo- esa bronca se fue diluyendo para pasar a ser extrañado.

"Cada vez que puedo, por los horarios, suelo verlos. Se me complica bastante cuando River juega tarde en , pero cada vez que puedo me quedo a verlos. Y no sólo a River, sigo al fútbol argentino porque me gusta", contó el delantero, en declaraciones a Diario Olé.

El artículo sigue a continuación

Sincero, como es habitual, el joven santafesino aclaró: "No me he arrepentido de haberme ido. Nunca dije 'pucha, si hubiese esperado un poco más, habría estado ahí'. Porque la decisión la tomé muy convencido, era lo que sentía. Después sí me puse muy contento por esa final que ganó el equipo en Madrid".

Más equipos

En esa línea, el Pipa confesó cómo fue esa última charla con el Muñeco, con quien asegura que no volvió a hablar: "La relación terminó bien, como tenía que ser. Le agradecí todo lo que él hizo por mí, le dije que se portó muy bien siempre conmigo, que gracias a él yo pude jugar esos dos años en River...".

Por último, además de volver a aclarar que no jugará nunca en Boca, se refirió a un hipotético regreso a Núñez. "La verdad es que no soy de pensar más allá de los próximos años: trato de disfrutar el día a día. No sé qué responder a eso porque no me pongo a pensar en qué va a pasar dentro de algunos años, pero es obvio que me gustaría volver como así también a , un club que me dio mucho", concluyó.