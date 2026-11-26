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Alanyaspor vs. Konyaspor: hora de inicio

Superlig - Jornada 13 27 nov 2026 - 12:00 GAIN Park Stadyumu

Alanyaspor recibe a Konyaspor en la Süper Lig. El partido se disputa en el GAIN Park Stadyumu de Alanya.

Ambos clubes están en la zona baja de la clasificación. Alanyaspor ocupa el 14.º puesto y Konyaspor está justo detrás, en el 15.º.

El equipo local no atraviesa un buen momento. Alanyaspor ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, el más reciente ante Kasımpaşa. Su única victoria fue en la Copa, por 4-1 ante 12 Bingolspor.

Por eso, Uğur Uçar busca estabilidad. Su equipo quiere poner fin a la racha en casa.

Konyaspor también llega con problemas. El equipo de İlhan Palut cayó en su último partido por 2-4 ante Beşiktaş y antes había sufrido derrotas frente a Samsunspor y Galatasaray. Entre medias, logró un 2-0 contra Gençlerbirliği.

Los enfrentamientos directos favorecen al equipo local: Alanyaspor ha ganado los cinco últimos. A continuación, te contamos dónde ver el partido.

Lo más destacado de la semana: ¿Cómo les ha ido a Alanyaspor y Konyaspor?

Alanyaspor suma una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, sin empates. En el más reciente perdió ante Kasımpaşa (2-1). Antes cayó por 0-2 frente a Trabzonspor y sufrió una clara derrota por 5-0 ante Gençlerbirliği. La victoria en la Copa contra 12 Bingolspor acabó 4-1.

Konyaspor también suma una victoria y cuatro derrotas. En su último partido perdió 2-4 ante Beşiktaş. Contra Galatasaray cayó por 0-4 y frente a Gençlerbirliger logró un 2-0.

Alanyaspor vs. Konyaspor: alineaciones

Alanyaspor vs. Konyaspor: estado de forma

Alanyaspor vs. Konyaspor: enfrentamientos directos

Alanyaspor vs. Konyaspor: clasificación