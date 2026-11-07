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Superlig
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GAIN Park Stadyumu
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Alanyaspor contra Trabzonspor hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Alanyaspor vs Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Superlig

En la Süper Lig, el Alanyaspor se enfrenta al Trabzonspor. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
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Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la emisora oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de emisión.
  • Regístrese y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Alanyaspor vs. Trabzonspor: hora de inicio

crest
Superlig - Jornada 11
GAIN Park Stadyumu

En el GAIN Park Stadyumu de Alanya, el Alanyaspor recibe al Trabzonspor, tercero en la clasificación de la Süper Lig. El Trabzonspor busca recuperar el rumbo tras el revés sufrido en la Conference League.

El Alanyaspor atraviesa una crisis. El equipo dirigido por Joao Pereira solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales, y fue en la copa ante un rival de categoría inferior. En la liga, viene de sufrir una dura derrota por 0-5 ante el Gençlerbirliği.

El Trabzonspor llega con sensaciones encontradas. El club ocupa la tercera plaza en la Süper Lig, pero el jueves cayó 0-1 en casa ante el Freiburg en la Conference League, resultado que puso fin a una impresionante racha de victorias.

Tras el partido contra el Freiburg, el capitán Mohamed Salah se mostró autocrítico y pidió unidad. El entrenador Thomas Reis destacó que su equipo reaccionó bien en la segunda parte, aunque no pudo evitar la derrota.

Este desplazamiento supone para el Trabzonspor una oportunidad de dejar atrás cuanto antes la derrota y afianzar su posición cerca de los primeros puestos de la tabla. A continuación, toda la información sobre la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Alanyaspor y el Trabzonspor?

El Alanyaspor afronta este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una contundente derrota en casa por 0-5 ante el Gençlerbirliği en la Süper Lig. Antes cayó 1-2 contra el Kocaelispor y 0-3 contra el Fenerbahçe. En total, el Alanyaspor marcó cuatro goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

El Trabzonspor suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente perdió 0-1 ante el Freiburg en la Conference League. Antes había logrado un 2-0 contra el Gaziantep FK y un 3-4 a domicilio ante el Rizespor. El Trabzonspor marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

ALS

ALS - Formulario

ERZ
D0-0
FB
L3-0
KOB
L1-2
12B
W4-1
GEN
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TRS

TRS - Formulario

BJK
W2-0
HEA
W2-0
RIZ
W3-4
GAZ
W2-0
SCF
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: alineaciones

Alanyaspor contra Trabzonspor alineaciones probables

Manager

  • João Pereira

Alanyaspor vs. Trabzonspor: estado de forma

ALS

ALS - Formulario

ERZ
D0-0
FB
L3-0
KOB
L1-2
12B
W4-1
GEN
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TRS

TRS - Formulario

BJK
W2-0
HEA
W2-0
RIZ
W3-4
GAZ
W2-0
SCF
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AlanyasporEmpateTrabzonspor
1
2
2
Superlig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
F
Copa
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
0
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
F
Superlig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
F
Superlig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
4
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
3
F
Copa
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
3
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
D
W
W
W
W
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
D
W
W
W
D
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
W
W
W
W
W
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
W
D
W
W
L
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
D
W
L
W
L
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
W
D
W
L
L
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
L
L
W
W
W
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
W
L
W
W
L
9
GoztepeGoztepeGOZ
104332117+415
W
W
W
W
D
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
W
L
W
D
W
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
L
W
W
D
W
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
L
L
L
D
W
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
D
L
L
L
D
14
Geir Olav GarliGeir Olav GarliGEN
103251218-611
W
L
L
D
L
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
L
L
W
L
D
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
L
L
L
L
L
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
W
L
L
L
L
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
L
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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