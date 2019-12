Alan Pulido afirma que Chivas no hizo algo por retenerlo

El ahora delantero del Sporting Kansas City reveló que la directiva rojiblanca lo dejó ir fácilmente.

Alan Pulido, flamante co-campeón de goleo del Apertura 2019, reveló las razones por las cuales salió de Guadalajara. El nuevo jugador del Sporting Kansas City de la dio a conocer que las Chivas nunca insistieron en quedarse con el atacante al dejarlo ir fácilmente del club.

En entrevista para ESPN Digital, Pulido estableció: “nunca tuve la opción de renovación, entendí la postura de ellos. A lo mejor no era un jugador indispensable, por eso pedí salir, a cumplir nuevos retos, nuevos sueños”. El Rebaño Sagrado cerró el regreso de José Juan Macías, por lo cual Alan ya no entraba en planes para Luis Fernando Tena.

"No hubo una insistencia para que me quedara en o que se hablara de renovar contrato”, recalcó. Además, el delantero consideró que su tiempo en Guadalajara ya había llegado a su fin. "Pienso que en Chivas cumplí las expectativas que me propuse, el campeonato, el título de goleo. A pesar de que se está reforzando bien el equipo, trato de cerrar ciclos y no soy conformista, trato de buscar nuevos retos”, añadió.

El nuevo jugador del campeonato estadounidense también habló acerca de las múltiples ofertas que recibió de la liga, pero que fue la de su nuevo club la que más llamó la atención. “La realidad es que se escuchaban otros equipos de la MLS, pero con el que más tuve acercamientos fue con Kansas, me convencieron, me dijeron que quería que fuera para allá. Eso me motivó, por eso empecé a marcar goles al cierre del torneo, para ser campeón de goleo y por eso me fui por allá. Me convenció la ciudad y ojalá logre el campeonato de liga”, puntualizó.