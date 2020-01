Al Shabab anuncia que ficha a Ever Banega para la próxima temporada

El sigue afrontando su 'operación salida', esta vez para la próxima temporada. Ever Banega, una de las figuras del conjunto de Lopetegui, dejará cuando acabe la campaña al cuadro hispalense y se marcha al Al Shabab, con quien firma para las tres próximas temporadas.

Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a