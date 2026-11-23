Cómo ver el Al Nassr FC vs Al-Sadd con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 13:15

El Al Nassr recibe al Al-Sadd este martes 24 de noviembre en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Ambos clubes buscan sumar puntos en la zona Oeste.

El conjunto saudí llega tras un tropiezo. Perdió 3-1 a domicilio ante el Al Ahli en la Liga Profesional Saudí el viernes, y Cristiano Ronaldo falló un penalti después de haber adelantado a su equipo.

Esa derrota puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas. Hasta entonces, el equipo de Ange Postecoglou había marcado con facilidad, incluida una victoria por 6-2 ante el Pakhtakor Tashkent en esta competición.

Sadio Mane se perdió el partido ante el Al Ahli con permiso del club para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su bebé. Postecoglou defendió con firmeza la decisión en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El Al-Sadd llega en un estado de forma más discreto. El equipo de Razvan Lucescu venció 3-2 al Lusail SC en la Stars League el viernes, pero también perdió 4-3 ante el Al-Rayyan a principios de este mes.

En su último partido continental empató sin goles ante el Al Ahli, y también igualó 1-1 con el Al Qadsiah. El Al-Sadd venció 2-1 al Al Nassr la última vez que ambos clubes se enfrentaron en esta competición.