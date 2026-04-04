Al-Faraj: «No me refería a ningún jugador en concreto... y el Al-Nassr ha puesto de manifiesto la crisis de la selección saudí»

El famoso periodista Walid Al-Faraj ha hecho unas declaraciones impactantes para responder a las críticas que ha recibido últimamente, a raíz de sus comentarios sobre algunos jugadores, entre los que destaca Nawaf Al-Aqidi, portero del Al-Nassr.

Al-Faraj había sido objeto de duras críticas por parte de la afición del Al-Nassr por sus ataques contra Al-Aqidi, tras el desastroso rendimiento de este último en la noche en que la selección saudí cayó derrotada ante su homóloga egipcia por un contundente 4-0.

El periodista Walid Al-Faraj declaró en su programa «Acción con Walid» que no apunta a ningún jugador concreto de la selección saudí, y aclaró: «No he atacado a ningún jugador a menos que cometiera un error grave, y eso es algo normal en el mundo del fútbol».

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Al-Faraj añadió: «Cuando critico a cualquier jugador, no me importa su club ni dónde juegue, porque no le tengo miedo a nadie. Algunos dicen que no critico a Yasser Al-Mashal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, pero la verdad es que todo el mundo le critica, ¿tiene sentido que las críticas se limiten solo a mí?».

Habló también de la victoria del Al-Nassr ante el Al-Najma, diciendo: «El Al-Nassr hizo un partido magnífico, pero el Al-Najma también tuvo un buen nivel, y el resultado no refleja el desarrollo general del encuentro».

Y concluyó: «El Al-Nassr logró descifrar el juego de Abdullah Al-Hamdan, ya que el jugador está rindiendo a un gran nivel, a diferencia de su experiencia con el Al-Hilal, lo que pone de manifiesto que el jugador local necesita jugar con regularidad para poder servir a la selección saudí».