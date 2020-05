Agustín Castillo: “El ambiente fue malo en la Copa Oro”

El técnico peruano contó detalles de su paso por la Selección de El Salvador.

Agustín Casrillo fue el técnico de la Selección de El Salvador entre el 2012 y 2013. Dirigió una Copa de Oro, pero luego se destapó el tema de los amaños de partidos, donde estuvieron involucrados jugadores que tuvo a su cargo el técnico peruano.



Sobre ese capitulo que maeco la historia del fútbol salvadoreño, Castillo indicó en el programa Los Provocadores que "de los 23 que jugaron esa me castigaron a ocho jugadores. Me dio mucho pesar las sanciones de Miguel Granadino y Darwin Bonilla, fue algo muy duro porque eran jugadores con mucho talento”.



Al entrenador peruano, entre varios temas abordados, se le consultó qué equipo le gustaría dirigir en El Salvador: “Marte es un equipo que siempre he querido dirigir, fue el equipo con el que mejor me fue en Centroamérica, ganamos torneos locales y dos regionales, pero no éramos Alianza para que nos recordaran”.