Aguilar rompió el silencio: la llamativa mirada sobre el caso Ameli-Tuzzio, la infidelidad que sacudió a River en 2005

José María Aguilar quedará marcado para siempre como uno de los máximos responsables en cuanto a las causas que llevaron a River al descenso. El repudio de los hinchas del Millonario y varios hechos de violencia que se produjeron en su gestión lo llevaron a la marginalidad absoluta y a la sombras, hasta no dar más entrevistas ni aparecer en los medios.

Sin embargo, el expresidente del club de Núñez eligió romper el silencio con La Nación para dar su opinión sobre aquel episodio de infidelidad que apabulló al fútbol cuando Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli le pusieron nombre y apellido a un caso que provocó la ruptura definitiva del por entonces plantel comandado por Leonardo Astrada.

"Fue una situación muy perturbadora hacia adentro y de repercusiones incalculables hacia afuera. Una revelación de esta naturaleza abre puertas insondables, una Caja de Pandora. La infidelidad, escenificada en el principal equipo de la , despierta una curiosidad y sensibilidad insuperables", explicó Aguilar.

Además, contó detalles de cómo se llegó a tomar la decisión de que ambos jugadores continuaran en en equipo, peleando ni más ni menos que una , con todo lo que ello implica. "La postura más estricta y principista implicaba separar a ambos futbolistas para evitar los ruidos consecuentes, pese a que nadie podía asegurar que esos mismos ruidos no provocaran divisiones en un equipo que estaba en plena competencia. La permanencia de ambos era una prueba de liderazgo muy severa para el cuerpo técnico y los dirigentes, y un mensaje muy claro en cuanto a las reglas a seguir. Optamos por la segunda opción, la de que los dos permanecieran en el plantel. Le dimos prioridad al aspecto deportivo", sentenció.

Pero lo que más ruido generó de la entrevista fue la postura que tomó en relación a Eduardo Tuzzio, de quien además brindó detalles de su comportamiento en aquel episodio. El defensor, según precisó el exdirigente, juntó a sus compañeros y expuso la situación: "El malparido se está acostando con mi mujer hace dos meses". Con esa frase, asegura, "Tuzzio provocó una bomba, no solo en el plantel, sino en todo River".

"Seguramente en el plantel se formó un grupo amelista y otro tuzzista, pero no al límite de causar una grave división. Sí, por el curso que tomaron los hechos y el tratamiento público y mediático que se le dio, Tuzio quedó como el bueno y Ameli como el malo. Honestamente, a estas alturas de las circunstancias, no estoy tan seguro de que fuera así. Para Ameli significó el final de su carrera, prácticamente. Fue el más perjudicado, yo me quedé mal por eso. Tuzzio fue egoísta, ocupó el papel de víctima, lo cual le dio el apoyo de gran parte del plantel. No sé si Eduardo era víctima, porque tampoco estoy seguro de que las haya en este tipo de situaciones, no me atrevo a afirmarlo", argumentó Aguilar. Polémico.

Más frases de José María Aguilar

"Evitamos un castigo sobre alguien en particular por una cuestión humana que se plantea en diferentes ámbitos, sean de trabajo o amistosos. Lo decidí después de reunirme con ambos, sin pretender que me contaran lo que había pasado, sino para saber el compromiso que tenían con River. La cuestión también fue conversada y debatida con otros futbolistas, con buena parte de la dirigencia y con el cuerpo técnico que componían Astrada y Hernán Díaz. Con todo el ruido que significaba había que tomar una decisión definitiva en los días previos a un partido contra la Liga Deportiva de Quito, por la Copa Libertadores. Ese encuentro lo perdimos 2 a 1. Los periodistas deportivos que cubrían la información de River habían quedado en minoría en comparación con los que se encargan de los chimentos del mundo del espectáculo".

"Con Twitter, Instagram y demás plataformas, el infierno se hubiera potenciado. Sin redes sociales fue un infierno, con ellas se habría transformado en el infierno de Dante. La farandulización le hace mucho daño al fútbol. Ese semestre pudo haber sido muy distinto sin esta bomba que nadie veía venir".

