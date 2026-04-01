Agitación en el Chelsea: Enzo Fernández se gana rápidamente la antipatía de sus compañeros

Antes del inicio del parón internacional que acaba de terminar, las cosas no iban nada bien en el Chelsea. Los londinenses perdieron sus últimos cuatro partidos y corren el riesgo de quedarse fuera de la clasificación para la Liga de Campeones. Además, varios jugadores están descontentos con Enzo Fernández, según informa The Telegraph.

El Chelsea ha perdido en los últimos partidos por goleada en dos ocasiones en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain (5-2, 0-3). Además, el equipo del entrenador Liam Rosenior encajó derrotas consecutivas en la Premier League, ante el Newcastle United (0-1) y el Everton (3-0).

Fernández es normalmente el vicecapitán del Chelsea, pero en los dos últimos partidos llevó el brazalete en ausencia del capitán titular, Reece James, lesionado. Sin embargo, Fernández no ha impresionado en absoluto en ese papel.

Tras la derrota por 8-2 (en el global de dos partidos) ante el PSG, Fernández sorprendió con algunas declaraciones sobre su futuro. «No lo sé», respondió cuando se le preguntó en ESPN Argentina. «Quedan ocho partidos y la FA Cup. También está el Mundial, después ya veremos».

The Telegraph sabe que Fernández ha insultado a sus compañeros en varias ocasiones durante esa mala racha. Por ello, algunos de ellos están totalmente descontentos con Fernández, ya que debería haber unidad de cara al final de la temporada.

También en el vestuario, en torno a los partidos contra el PSG, el Newcastle y el Everton, Fernández se ha dejado llevar verbalmente, para frustración de algunos compañeros. El portero Filip Jørgensen fue una de las víctimas, tras cometer un error en el partido de ida contra el PSG.

Pero la frustración de Fernández ya era evidente también sobre el terreno de juego. El argentino insultó al danés y lanzó el balón hacia el portero. «Está realmente furioso», señaló en ese momento el reportero de TNT Sports, Glenn Hoddle.

Exjugadores del club han criticado a Fernández. Así, John Obi Mikel dijo en su podcast The Obi One: «Esto es el Chelsea, no un trampolín hacia otro club. Si tu corazón ya está en Madrid, no deberías llevar la camiseta azul. En el Chelsea jugábamos por el escudo del club, no por un futuro traspaso».

Fernández, que durante el parón internacional jugó con Argentina contra Zambia y Mauritania, disputará el sábado con el Chelsea los cuartos de final de la FA Cup. El rival en Stamford Bridge será el Port Vale, de la League One. En la Premier League, los Blues ocupan la sexta posición.