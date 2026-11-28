Agit Kabayel defenderá por primera vez el título mundial del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) este sábado ante el aspirante invicto Nelson Hysa.

DAZN tiene los derechos de emisión en todo el mundo de la velada del Kabayel vs Hysa, que se celebrará en Düsseldorf, Alemania, y está copromovida por Queensberry Promotions, de Frank Warren, y Gold Star Promotions, de Spencer Brown.

Está previsto que la velada principal comience a las 19:00 CET y que los protagonistas del combate estelar salgan al ring a las 23:00, hora local.

¿Cuándo se celebra el Kabayel vs Hysa? Fecha, horarios y dónde verlo en directo

Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Inicio de la velada principal 19:00 CET / 18:00 GMT / 13:00 EST / 11:00 PST Salida al ring aproximada de Kabayel y Hysa 23:00 CET / 22:00 GMT / 17:00 EST / 14:00 PST Lugar Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Alemania Emisión en directo DAZN (en todo el mundo)

Previa del Kabayel vs Hysa

Agit Kabayel defenderá el título mundial del peso pesado del WBC ante Nelson Hysa en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Alemania, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Será la primera defensa del título de Kabayel desde que fue ascendido a campeón mundial absoluto del peso pesado del WBC en junio, después de que el campeón mundial unificado ucraniano del peso pesado Oleksandr Usyk decidiera dejar vacantes sus títulos mundiales de la WBA, el WBC y la IBF.

Con ese ascenso, Kabayel se convirtió en el primer alemán campeón mundial de boxeo del peso pesado desde el legendario Max Schmeling en 1932 y en el primer campeón mundial de boxeo de origen kurdo.

Kabayel conquistó el título mundial interino del peso pesado del WBC, entonces vacante, ante el chino Zhilei Zhang en Riad, Arabia Saudí, en febrero de 2025. Defendió ese cinturón una vez, frente al boxeador polaco Damian Knyba en Oberhausen, Alemania, en enero.

El boxeador alemán sigue invicto, con un balance de 27-0 que incluye 19 victorias por KO, y cuenta con triunfos destacados ante Derek Chisora, Kevin Johnson y Frank Sanchez.

El albanés Nelson Hysa también llegará invicto al estadio del Fortuna Düsseldorf, club de la Bundesliga, con un balance de 25-0 que incluye 23 victorias por KO.

Hysa peleó por última vez en agosto, cuando defendió su título Global del peso pesado de la WBO al noquear a Thomas Narmo en el segundo asalto en la velada del Moses Itauma vs Filip Hrgovic, disputada en el O2 Arena de Londres, Inglaterra. Aspira a convertirse en el primer campeón mundial de boxeo del peso pesado de Albania.

Combates de la velada del Kabayel vs Hysa

Está previsto que se disputen numerosos combates en la parte principal de la velada del Agit Kabayel vs Nelson Hysa en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Alemania.

El británico Aloys Youmbi Jr tiene previsto enfrentarse al boxeador kazajo-alemán Artur Mann en el peso crucero, mientras que el serbio Gleb Bakshiw se medirá al alemán Serhat Parlak en el peso medio.

También habrá un duelo de pegadores en el peso pesado entre el alemán Granit Shala y el islandés Kolbeinn Kristinsson.