Agente de Duván Zapata entrega pistas sobre su futuro en Europa

Néstor Villarreal, ex-jugador argentino y representante del 'Toro', confirmó conversaciones con algunos equipos.

Es el hombre del momento, el nombre 'boom' de la temporada y su representante lo sabe. Duván Zapata sigue en boca de todos y en el deseo de muchos, pero lo cierto es que al hoy lo disfruta el , pero pronto lo podría hacer algún grande del Viejo Continente.

En diálogo con Antena 2, Néstor habló del presente y futuro del goleador, de quien se espera sea uno de los movimientos top del próximo mercado luego de conocerse que 'La Dea' ya rechazó dos ofertas iniciales por él, una de 30 millones hecha por y otra de 50 kilos por parte del .

"Estoy contento y tranquilo por el momento de Duván con dos temporadas espectaculares y con un lugar en la Selección nacional. Su madurez lo ha llevado a ese momento y principalmente en estos momentos donde tanto se menciona su nombre es cuando más tranquilos tenemos que estar y esperar qué pasa con Atalanta en la Champions y así analizar situaciones a ver qué le conviene a Duván y Atalanta", inició el argentino en su intervención.

Con siete temporadas a sus espaldas en , para Villarreal está claro que es el momento de dar el siguiente paso en la exitosa carrera del caleño: "Yo creo que sí es el momento de dar el salto a un gigante de Europa, porque en todos los equipos que estuvo ha demostrado su capacidad goleadora y todo eso le ha dado una posibilidad en la Selección, está en el momento ideal deportivo y personal para que eso suceda", opinó Villarreal, quien tiene a su representado en el top de sus consideraciones, porque además de anotar, juega para el equipo: "Con los valores que se manejan en Europa, él es un jugador importante, su valor es económico si se compara con otros jugadores por los que también piden una alta cifra sin mejor presente. Zapata está entre los cinco mejores delanteros de Europa, genera situaciones de gol y juego para sus compañeros".

Es su momento más dulce y Villarreal sabe que los réditos económicos que puede dejar el mismo son altos, o por lo menos así se ha planteado en un principio. Atalanta tiene al 'Toro' tazado en más de 50 millones de euros, pero si superan al en Champions, su valor podría hasta duplicarse. Al respecto, el agente comentó que "Duván es una de las personas más tranquilas que yo he conocido, tiene los pies sobre la tierra respecto al momento de él y lo que se habla. Él se mantiene al margen y por eso tiene agente. Son cifras extraoficiales, por ahora no han llegado esos valores. Así que en el momento que nos sentemos a conversar veremos cuál es el valor, igual yo considero que el valor del jugador de fútbol no es solo lo que le ponga el equipo sino el que le paga, ese es el real valor que tiene el jugador; porque se habla de 80 millones, pero si llega una oferta de 40 y Atalanta lo vende pues ese es el real valor del jugador".

Por último, confirmó que ya se iniciaron negociaciones entre él y algunos equipos interesados en el jugador, aunque todo se definirá una vez termine la competencia oficial para el equipo de Gasperini: "Estamos en conversaciones con algunos equipos empezando a manejar la situación, no queremos adelantar nada porque en estos momentos Atalanta está enfocado en la y la Champions y no queremos hablar nada hasta que no se resuelvan todos los torneos".