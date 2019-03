Afición del Betis exige más minutos para Diego Lainez, luego de su asistencia ante el Barcelona

Quique Setién volvió a confiar en Diego Lainez y el mexicano no defraudó, pues fue una de las piezas más agradables en la ofensiva del , colaborando a la causa con una asistencia en el único tanto de su equipo.

Después de un mes difícil en el que sus minutos vinieron a menos, el ex-América aprovechó una oportunidad importante y mostró el descaro y habilidad que lo caracterizan. El punto malo fue el mal resultado cosechado por los Verdiblancos, que cayeron goleados 1-4, en una magnífica noche de Lionel Messi.

El apoyo de la afición mexicana hacia Lainez es notable en redes sociales, solicitando permanentemente más protagonismo para el atacante. A estos elogios poco a poco se une la afición española del Betis, que ha quedado asombrada con su talento y lo reconoció este domingo.

Al final los mexicanos van a tener razón.... La. Semana que viene lo dejas otra vez sentado quique.... Por cierto vete ya. Desde hoy me convierto en un METE A LAINEZ mas

Lainez, un chaval humilde, que juega bien, no protesta, no es teatrero, ojalá verle seguir creciendo

No puedes pretender que Joaquín cierre a Jordi Alba y le impida subir, le ganaba todas en carrera es normal y el Barsa lo sabía y hacía daño por ahí. No entiendo que pasa con Lainez o Emerson que no salen de inicio