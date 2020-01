AFA vs. Superliga: ¿se pospone el inicio del campeonato?

El problema es por cómo impacta el fixture publicado por la SAF y el calendario de la selección sub 23 en el preolímpico de cara a Tokio 2020.

Primero, fue Marcelo Tinelli. A él, se sumaron Nicolás Russo, Julio César Falcioni y Carlos Bueno, secretario de . Y ahora, el conflicto se institucionalizó: la AFA publicó un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por el fixture entregado en diciembre por la SAF , en el que, según la entidad, no se contempló el calendario de la Selección argentina sub 23 en el preolímpico de cara a Tokio 2020 y se perjudicó, así, al combinado nacional y a los clubes que debieron ceder a los futbolistas.

"Esta desafortunada y arbitraria actitud de programar el Tomeo de la Superliga durante el desarrollo del Tomeo Preolímpico revelan, por parte de la conducción de la SAF, un evidente desinterés y desapego a lo que significa nuestra selección nacional, y la trascendencia de que el fútbol argentino represente a nuestro país en la próxima cita olímpica" , se lee en la nota que firman al pie Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En este contexto, podría posponerse el inicio del campeonato por pedido de los clubes. "En la última reunión de comité ejecutivo, propusimos retrasar el campeonato dos semanas. El miércoles de la semana que viene habrá una reunión en las oficinas de la Superliga para determinar una decisión" , expresó el presidente de en TyC Sports.

El artículo sigue a continuación

Boca brindó el apoyo a los clubes que se sintieron afectados y está a favor de postergar el comienzo del certamen, como anunció Ameal: "Nosotros vamos a respetar lo que diga AFA y lo que diga Superliga lo vamos a estudiar. Estamos de acuerdo en que las fechas sean trasladadas". River, por su parte, no se expidió al respecto, pero según informa TyC Sports, Rodolfo D'Onofrio no estaría de acuerdo con que se pase el inicio del torneo, siendo así el único "grande" en no alinearse con la AFA.

Mientras tanto, la respuesta del organizador del certamen de la máxima categoría no se hizo esperar y emitió un counicado, en el cual advierte que el fixture se aprobó "por unanimidad" el 24 de julio, que contemplaba la actividad de los distintos seleccionados y que una modificación debería ser presentada y aprobada por el Comité Ejecutivo de la SAF.