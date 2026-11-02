AEK Atenas vs Real Madrid: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Allwyn Arena

El Real Madrid, en plena forma, pone a prueba a un AEK Atenas en apuros

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El Real Madrid viaja al Allwyn Arena de Atenas para enfrentarse al AEK Atenas en la Champions League. El equipo de Jose Mourinho buscará prolongar su buena racha en Europa.

El AEK Atenas está teniendo una fase de grupos difícil y se encuentra cerca de los últimos puestos de la clasificación de la Champions League. El equipo de Marko Nikolic perdió 5-1 ante el Manchester City en su partido europeo más reciente y no ha logrado mantener la regularidad en la competición continental.

El Real Madrid, en cambio, llega a Grecia en un gran momento. Ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League y un trabajado triunfo por 2-1 frente al Barcelona en La Liga el pasado fin de semana.

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Mbappe ha acaparado una considerable atención fuera del campo esta semana tras sus polémicos comentarios sobre un meme en redes sociales, que llevaron tanto al jugador como al club a pedir disculpas. En el terreno de juego, sin embargo, Mourinho esperará que su plantilla mantenga la concentración para lograr otro buen resultado en Europa.

Trent Alexander-Arnold sigue teniendo un papel secundario en el Bernabéu, con solo seis partidos disputados en La Liga esta temporada. El internacional inglés es la tercera opción de Mourinho en el lateral derecho y, en la reciente victoria en el clásico, solo jugó como suplente en los últimos minutos.

Con el Real Madrid cuarto en la clasificación de la Champions League y el AEK Atenas hundido en la zona de descenso, ambos equipos tienen mucho en juego.

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