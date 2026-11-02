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Liga de Campeones
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AEK Atenas contra Real Madrid, previa de la Liga de Campeones de la UEFA: Los blancos buscan arrollar a un AEK Atenas tocado

AEK Atenas vs Real Madrid
Liga de Campeones
AEK Atenas
Real Madrid

Tras encadenar seis victorias consecutivas y golear 3-0 al Racing Santander, el Real Madrid de José Mourinho llega lanzado a Grecia en busca de la hegemonía europea ante un AEK de Atenas desesperado por resarcirse de la desmoralizadora derrota por 2-0 frente al Panathinaikos en el derbi.

AEK Atenas vs Real Madrid: datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Allwyn Arena

El Real Madrid, en plena forma, pone a prueba a un AEK Atenas en apuros

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Real Madrid viaja al Allwyn Arena de Atenas para enfrentarse al AEK Atenas en la Champions League. El equipo de Jose Mourinho buscará prolongar su buena racha en Europa.

El AEK Atenas está teniendo una fase de grupos difícil y se encuentra cerca de los últimos puestos de la clasificación de la Champions League. El equipo de Marko Nikolic perdió 5-1 ante el Manchester City en su partido europeo más reciente y no ha logrado mantener la regularidad en la competición continental.

El Real Madrid, en cambio, llega a Grecia en un gran momento. Ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League y un trabajado triunfo por 2-1 frente al Barcelona en La Liga el pasado fin de semana.

Leer más: Jose Mourinho rompe su silencio sobre la polémica de Kylian Mbappe relacionada con China y defiende la respuesta «de gran clase» del Real Madrid

Mbappe ha acaparado una considerable atención fuera del campo esta semana tras sus polémicos comentarios sobre un meme en redes sociales, que llevaron tanto al jugador como al club a pedir disculpas. En el terreno de juego, sin embargo, Mourinho esperará que su plantilla mantenga la concentración para lograr otro buen resultado en Europa.

Trent Alexander-Arnold sigue teniendo un papel secundario en el Bernabéu, con solo seis partidos disputados en La Liga esta temporada. El internacional inglés es la tercera opción de Mourinho en el lateral derecho y, en la reciente victoria en el clásico, solo jugó como suplente en los últimos minutos.

Con el Real Madrid cuarto en la clasificación de la Champions League y el AEK Atenas hundido en la zona de descenso, ambos equipos tienen mucho en juego.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Noticias de los equipos y plantillas

AEK Atenas contra Real Madrid alineaciones probables

4-1-3-2
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJoão MárioJoão MárioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerA. CarrerasA. CarrerasA. TchouameniA. TchouameniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Atenas

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Estado de forma

AEK

AEK - Formulario

SHK
L3-1
MCI
L5-1
PAT
W5-0
PAO
L3-1
PAO
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
Gol marcado (encajado)
17/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

AEK AtenasEmpateReal Madrid
0
2
0
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
2
F
Liga de Campeones
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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