Un hincha lesionó a Adrián en la celebración de la Supercopa

El guardameta español fue golpeado accidentalmente por un aficionado y puede perderse el partido contra el Southampton

La semana de Adrián San Miguel sigue encadenando sorpresas. Tras varios golpes de suerte consecutivos, ahora le ha tocado una desgracia, pues Jurgen Klopp ha anunciado que se golpeó en el tobillo en la celebración de la y que es duda para el partido del de este fin de semana contra el .

El portero fichó hace un par de semanas por el Liverpool con la idea de ser suplente, pero en el primer partido de Liga Allison Becker se lesionó y tuvo que entrar. Los problemas del brasileño, que conllevarán una baja de alrededor de seis semanas, así que al sevillano le tocó jugarse un título en la portería, la Supercopa de Europa.

Y allí reinó, quizá en lo que por el momento es el momento más feliz de su carrera. El partido llegó hasta los penaltis y él paró el definitivo, en lo que no deja de ser el sueño de cualquier portero. La prensa mundial se centró en su figura, pues no es nada habitual pasar en diez días de estar en el paro a fichar por el campeón de Europa y ser el héroe de ese equipo en un partido muy relevante.

Klopp ha comentado que el portero español fue golpeado accidentalmente por un aficionado en la celebración. Si finalmente no puede disputar el partido tendrán que estar a tono Andy Lonergarn, fichado recientemente como precaución tras la lesión de Allison, que la pasada temporada jugó en la tercera división inglesa y Caiomhin Kelleher, arquero del filial de los 'reds'

El entrenador alemán, normalmente muy afable, se mostró algo contrariado ante lo ocurrido. "No entiendo por qué ocurre esto. No dudamos del amor de nuestros aficionados, pero si pueden que dejen de hacer estas cosas, por favor, porque no es divertido. Me gusta que no haya vallas en los estadios, pero también tiene que haber responsabilidad en los fans", explicó Klopp.