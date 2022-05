Adrián Marín, en GOAL: "En Portugal he vuelto a ser el jugador que soy"

Adrián Marín ha mostrado su mejor versión en Famalicao y se ha asentado como uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato portugués en una temporada en la que ha firmado cuatro goles y dos asistencias. Nota alta en términos personales y deportivos, por estabilidad y rendimiento continuo. El murciano ha sido uno de esos españoles por el mundo esta temporada y hace balance en GOAL descubriendo las claves de un fútbol donde siempre hay talentos emergentes, donde pelean tres de los gigantes del fútbol europeo: Oporto, Benfica y Sporting.

¿Impresionante todo lo que ha vivido en Famalicao?

"La experiencia ha sido maravillosa. Cuando pensamos en venir aquí no esperamos que esto fuese a salir como ha salido. Por todo, tanto por el país como por la gente, por el propio club y todos los trabajadores que tiene, que son magníficos. La experiencia la hemos disfrutado muchísimo y estamos muy contentos".

¿Qué le ha dado Portugal?

"Mucho… Por no decirlo todo, me ha aportado muchas cosas que llevaba tiempo sin experimentar y sin sentir. En ese sentido, la verdad es que estamos muy agradecidos".

¿Cuál es la clave del rendimiento de Adrián Marín esta temporada?

"Son varias. Volver a tener esa confianza de parte del cuerpo técnico, del club, de los compañeros. El sentirme importante, el volver a tener todos esos minutos de juego de continuo que quizá llevaba tiempo sin tener y volver a recuperar todas esas sensaciones, esa confianza que temporadas atrás, quizá por falta de continuidad, no había logrado tener. Y luego, también he llegado muy preparado a nivel mental. A parte, está el ritmo de juego; a base de recuperar esos minutos y de recuperar esa confianza, he demostrado otra vez quien soy".

¿Con qué momento o partido de la temporada se queda?

"Te podría decir varios, pero me quedo con mi primer gol contra Tondela, en la primera vuelta, significó mi primer gol en el fútbol profesional de primera división. Me rondan por la cabeza muchos momentos bonitos ahora mismo. También me quedo con el partido de Estoril en casa, en el que logramos la victoria y sellamos la permanencia matemática a falta de dos partidos; pude aportar un gol en la victoria del equipo, el tercero en mi cuenta personal, una cifra que no esperaba".

¿Qué significa la celebración del gol ante Belenenses?

"La celebración ante Belenenses es un poco improvisada… hice varios gestos a cámara (sonríe). El primer gesto es una ‘c’ por mi pareja (Claudia): esta temporada ha sido tan buena gracias a ella, a su apoyo y su cariño, a sus ánimos. También el año pasado, en momentos complicados logró mantenerme a flote y sacar lo mejor de mí. Es una de las ‘culpables’ de todo esto… no estoy acostumbrado a hacer goles, pero empecé hacer la ‘c’ y la forma del corazón por ella y lo he mantenido. El 4 es una reivindicación por los cuatro goles que llevo y el gesto de poner los dedos en la sien es por una serie de animación que se llama Samurai Champloo, me la recomendó un amigo y me encantó. Siempre habíamos hablado de hacer ese gesto por la serie. Me siento un poco identificado con ella, con la historia que cuenta; viene a decir que, aunque tengas una meta a largo plazo, lo importante es disfrutar del camino, a pesar de las adversidades, y la gente con la que te rodeas para recorrerlo. Por suerte, me estoy rodeando de los mejores y estoy disfrutando mucho del camino, tanto en las buenas como en las malas. Veremos cuál es el destino que nos espera, pero vamos a pelear para que sea el más bonito posible".

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Portugal?

"Esta es una Liga que cuando la ves desde España o desde fuera no las tienes en cuenta como una de las cinco top europeas, pero me ha sorprendido mucho para bien. Aquí hay mucho talento, hay mucha calidad. Es una Liga muy muy física y al final, todos los jugadores son, por normal general, talentosos y jóvenes que quieren dar el salto en su carrera. Son jugadores que tienen mucha hambre y mucha determinación. Es una Liga muy complicada y competitiva".

Lo has jugado todo, has hecho números importantes, estás compitiendo a gran nivel… ¿Te ves preparado para dar otro salto la temporada que viene?

"Yo me veo preparado. Creo que lo he demostrado y lo estoy demostrando. Esta temporada, al final, he logrado transmitir a la gente que necesitaba un año con esa continuidad y con esos minutos para que se vuelva a ver el jugador que soy. Creo que siempre he estado preparado, quizá me había faltado hacer esto: hacer un año completo, un año de muchos partidos y de muchos minutos, de poder recuperar todas estas sensaciones, todas esas acciones de mi juego".

¿Qué jugador, sea rival o compañero, tiene más potencial para dar el salto también la próxima temporada?

"Compañero, te diría Simon Banzá: creo que ha hecho un año magnífico, un montón de goles, creo que es un delantero muy muy top, que podría tener la oportunidad de dar el salto porque también está preparado para un gran club. Tengo compañeros que trabajan muy bien. Y creo que es inevitable nombrar a Toni Martínez, es una persona con la que me he criado prácticamente, desde cuando él estaba en el Valencia y yo en el Villarreal. Hemos estado juntos en la selección española y en la selección valenciana. Lo recuerdo con cariño porque también pasó por Famalicao hace un par de temporadas y también hizo un gran año; ahora está en el Oporto y le deseo lo mejor y espero que pueda volver a ser protagonista y a hacer muchos goles como nos tiene acostumbrados".

Cómo has vivido esos partidos grandes ante Porto, Benfica, Sporting o Braga, esa posibilidad de medirte a todos esos equipos que han mostrado nivel importante en Europa.

"Contra Benfica, por ejemplo, perdimos en casa de forma holgada y sacamos un empate valioso en La Luz. En los dos partidos competimos por fases muy bien… yo me sentí muy bien, más allá del resultado. Acabó el partido y yo llegué a casa pensando en que había sido capaz de competir ante un grupo que ha hecho un gran fútbol en Champions y que son de lo mejor del país. Es un equipo que domina, que tiene una calidad altísima y yo sentí que competí de tú a tú con ellos. Me dio esa sensación de estar al nivel y acabé muy contento".

¿Te sorprendió que Benfica dejase al Barça fuera en Liga de Campeones?

"No se tiene en cuenta a los equipos de Portugal y a la competición, pero cuando juegas contra ellos te das cuenta de que tienen nivel. El Oporto tuvo un grupo muy complicado en Champions, pero podría haber avanzado, lo demostró ante la Lazio en Europa League, por ejemplo. Junto con Sporting son tres equipos de un nivel altísimo".

¿Anima a otros jóvenes a probar en ligas como la portuguesa para crecer?

"Por supuesto que animo otros jóvenes a venir al fútbol portugués, tanto por el campeonato como por la filosofía del fútbol. Dan muchas oportunidades a la gente joven y es una liga idónea y perfecta para tener esos minutos, para madurar como jugador, para intentar crecer y para mostrarle al mundo tu juego. Me ha sorprendido para bien, nos ha encantado Portugal y nos ha encantado la liga".

¿Dónde te ves llegando después de este trampolín de Portugal?

"Lo importante es la mentalidad, he adquirido experiencia, confianza y una determinación grande. Me siento preparado para competir donde sea y afrontar cualquier reto".