Adolfo Salume, molesto con la decisión de quitarle el título al 11 Deportivo

El directivo, dueño del Alianza, también es accionista de los fronterizos.

Adolfo Salume no solamente es el dueño del Alianza FC, sino que también tiene acciones en el 11 Deportivo, equipo que fue declarado campeón hace 41 días, pero en una decisión drástica de la FESFUT, le quitó el título.



“Ahora tengo el privilegio de apoyar el fútbol profesional y el 11 Deportivo tiene merecido el título (del torneo Clausura 2020) y que por presiones externas salgan con esta "trastada" no es correcto, no es ético y es ilegal”, indicó el empresario y patrocinador principal de la Primera División de El Salvador.



“Pensemos en que tal vez, en su momento, se ofuscaron. Equivocarse es de humanos. Creo que van a poder corregir. Si no corrigen por la ética, tendré que recomendarle a la junta directiva del 11 que ellos valoren la situación y que se haga uso de la legalidad de nuestro país y que hagan valer los derechos que tiene el equipo”, finalizó Salume.