Adiós a los rumores de salida: Gabriel Jesús es el nuevo '9' del Manchester City

El punta brasileño deja el '33' y lucirá el número del centrodelantero titular. "Es un honor", asegura.

Gabriel Jesús es el nuevo '9' del . Y es que el punta brasileño ha cambiado su número de camiseta en el equipo inglés, y llevará el dorsal del centrodelantero titular a partir de la campaña 2019-20.

El jugador sudamericano llegó al Etihad Stadium en la ventana de, y desde entoncesal no estar disponible ninguna de las camisetas habituales para un goleador., y el crack argentino sigue siendo una presencia obligada en el equipo. Cabe recordar que cuando se fichó a Jesús,En ese sentido, el delantero brasileño del City mostró su satisfacción en declaraciones realizadas para el sitio web oficial del club:

"Es el número que llevo con y, como siempre, daré todo por City cuando lo lleve", agregó el hombre que firmó 45 goles en 100 partidos con el City hasta ahora. Jesús no fue titular en la temporada 2018-19, pero hizo una contribución importante cuando se le necesitó: hizo 21 dianas en todas las competiciones, incluidas dos en la final de la contra el , que sirvió para firmar un histórico triplete doméstico para el City.



Jesús estaba envuelto en rumores de salida, pero el jugador de 22 años parece haber puesto fin a esas especulaciones con su cambio de dorsal. Así, esperará que le vaya mejor con la camiseta '9' que a algunos de los que la han llevado en el City en el pasado reciente: Nolito, Álvaro Negredo, Valeri Bojinov y Emile Mpenza no dejaron una gran huella.



Sin embargo, esa camiseta no siempre ha sido una maldición, ya que la han lucido emblemas del club como Paulo Wanchope y Paul Dickov, mientras que Emmanuel Adebayor y Niall Quinn también se han puesto esa camiseta durante la era de la Premier League.