Aclaración oficial: ¿Falló Ronaldo seis goles en su histórica trayectoria del milenio?

Un comunicado oficial confirma que se han restado seis goles a Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en su camino hacia el gol 1000.

Algunos medios afirmaron que la plataforma de estadísticas «SofaScore» le había restado seis tantos marcados en el Campeonato Árabe de Clubes 2023.

Sin embargo, la plataforma publicó un comunicado en su cuenta oficial de la red social «X» en el que confirmaba que los seis goles siempre habían estado en su base de datos y que seguirían ahí hasta que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) decidiera lo contrario.

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El comunicado señala: «La Copa del Rey Salman de Clubes Campeones 2023 (torneo árabe) siempre ha estado en nuestra base de datos».

Los seis tantos de Cristiano Ronaldo en ese torneo figuran y seguirán figurando en la sección de trayectoria profesional actualizada.

Y concluyó: «967 goles es la cifra actual de Ronaldo en SofaScore; valoramos las opiniones de nuestra comunidad».

Y concluyó: «Sofascore sigue comprometida a seguir con precisión cada paso en la histórica carrera de Ronaldo hacia la barrera de los 1000 goles».

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Ronaldo marcó 6 goles en la Liga Árabe de Clubes 2023, que llevó al Al-Nassr a vencer al Al-Hilal en la final y ganar el título, único trofeo del portugués con el club hasta ahora.

A Ronaldo solo le faltan 33 goles para llegar a los 1 000, marca que aún no ha alcanzado ningún jugador.