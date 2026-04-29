Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, sufrió una rotura del tendón de la corva en el partido contra el Bayern de Múnich

Achraf Hakimi sufrió una rotura en el tendón de la corva, según RMC Sport. El marroquí ya sentía molestias en la pierna trasera el martes, pero completó el partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

Se lastimó tras disputar un balón y agarrarse de inmediato el tendón de la corva; sin embargo, terminó el encuentro.

Al terminar el encuentro, la prensa francesa barajó un simple calambre o esguince; sin embargo, las pruebas confirmaron la rotura.

Se perderá la vuelta contra el Bayern, pero RMC Sport asegura que podría llegar a la final del 30 de mayo.

Por ahora su presencia en el Mundial no corre peligro, pero una recaída podría marginarlo del arranque del torneo.

Se espera que Warren Zaïre-Emery le reemplace la próxima semana en Múnich, liberando así un puesto en el centro del campo del París. El equipo de Luis Enrique defenderá entonces la ventaja de 5-4.

Hay mejores noticias sobre Nuno Mendes: sus molestias físicas, que le obligaron a salir en el 84’, no parecen graves, así que se espera que sea titular el miércoles.