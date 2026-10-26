AC Milan vs Bologna: detalles del partido

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 San Siro

El AC Milan recibe al Bologna FC 1909 el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 19:30 SAST (17:30 GMT / 18:30 CET), en la novena jornada de la Serie A, en el estadio San Siro.

La reacción del Milan se mide a la ambición emiliana

Una convincente victoria por 2–0 a domicilio en Udine dio al AC Milan justo la respuesta que necesitaba. Los goles de Christian Pulisic en los primeros compases y de Omari Hutchinson en la segunda parte dejaron atrás la frustración europea. El Milan centra ahora su atención en San Siro, donde recibirá entre semana al Bologna, que llega con la confianza renovada. El equipo de Raffaele Palladino se repuso con contundencia de su anterior derrota ante el Inter al imponerse por 2–0 al Cagliari el fin de semana, por lo que el encuentro del miércoles será un duelo crucial por las posiciones altas de la tabla.

Getty Images

Duelo clave: Christian Pulisic vs Nicolò Casale

Referencia ofensiva en plena forma: Christian Pulisic marcó la pauta ante el Udinese con un preciso gol en el sexto minuto. Sus regates directos y sus rápidas combinaciones desde la banda derecha obligarán a la defensa del Bologna a mantenerse compacta y disciplinada.

Un central de peso: Nicolò Casale fue clave para que el Bologna dejara su portería a cero en Cagliari y abrió el marcador con una definición serena en el minuto 57. Casale tendrá que controlar las diagonales de Pulisic y hacer frente a la presencia física de Gonçalo Ramos dentro del área.

Getty Images

Análisis táctico y onces previstos

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Claves del partido: El Milan parte como claro favorito en casa y buscará marcar el ritmo con la distribución de Luka Modrić y la incorporación ofensiva de sus carrileros. El Bologna intentará frenar al equipo local con una defensa compacta de cinco jugadores en las transiciones. Para aprovechar los espacios a la espalda de la adelantada línea defensiva del Milan, contará con la capacidad de creación del excentrocampista milanista Tommaso Pobega y la velocidad al contraataque de Nicolò Cambiaghi.

Noticias de los equipos y plantillas

Ruben Amorim no puede contar con Alexis Saelemaekers ni con Matteo Gabbia por lesión. Se esperan novedades sobre su disponibilidad cuando se acerque el inicio del partido. Estas bajas aumentan la presión sobre el entrenador del Milan a la hora de gestionar la plantilla.

El entrenador del Bologna, Raffaele Palladino, también tiene lesionados en su plantilla: Emil Holm y Riccardo Orsolini no están disponibles. Palladino tendrá que encontrar soluciones en distintas zonas del campo mientras su equipo intenta poner fin a una mala racha de resultados.

Estado de forma

El Milan ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con once goles a favor y cinco en contra. En su partido más reciente venció por 3-2 al Atalanta en la Serie A, después de imponerse con autoridad por 4-0 al Salzburg a domicilio en Europa. La única derrota de esa serie fue ante el Benfica en la Europa League, mientras que el empate 1-1 contra el Sassuolo en liga fue el otro resultado en el que se dejó puntos.

El balance reciente del Bologna es de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Inter y, durante ese periodo, solo ha logrado una victoria: el 2-1 a domicilio contra el Lecce. También empató ante el Torino y el Sassuolo y cayó frente al Napoli.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Milan ganó por 3-0 en el campo del Bologna en la Serie A. En los últimos cinco duelos entre los dos clubes, el Milan presenta el mejor balance, con tres victorias. El único triunfo del Bologna en esa serie llegó en un partido de la Coppa Italia disputado en San Siro en mayo de 2025.