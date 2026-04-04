Abu Treika: «La Premier League se convertirá en algo parecido a la liga tailandesa tras la marcha de Salah y Guardiola»

La leyenda del fútbol egipcio, Mohamed Aboutrika, se refirió al futuro de su compatriota Mohamed Salah, estrella del Liverpool, durante el programa de análisis del partido que los Reds perdieron (4-0) ante el Manchester City este sábado, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

El exjugador del Al Ahly egipcio declaró: «Hablé con Salah durante su problema con Klopp (el entrenador del Liverpool) y le di consejos en aquel momento sobre su futuro; él es capaz de dar el paso adecuado junto a su agente».

Leer también



Arbeloa: «Los jugadores no entendieron que tenían que dar el 200 % para ganar»

Exestrella de Inglaterra: Salah está destrozado y ha perdido la confianza

Antes de Estados Unidos e Irán... Guerras históricas que han tenido lugar en los estadios del Mundial

Abu Treika opina que «la Premier League se convertirá en algo parecido a la liga tailandesa tras la marcha de Salah y Guardiola», en alusión a la posible salida del técnico español del City el próximo verano.

Y añadió: «Cuando un entrenador de la talla de Guardiola sale a decir que Salah es un gran jugador, una leyenda de la Premier League y un ejemplo de perseverancia y profesionalidad, Salah no necesita el aval de Arne Slot ni de nadie más».

La estrella del Liverpool había anunciado recientemente que abandonaría su equipo al final de esta temporada, poniendo así fin a una trayectoria histórica y llena de logros.