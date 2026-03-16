Abodi: «¿Criticado en la selección? Ha admitido que se equivocó; a uno también se le convoca por su comportamiento»

Al margen de la inauguración de un parque infantil en Cologno Monzese, el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, se ha referido a la posible revisión de la convocatoria de Alessandro Bastoni, defensa central del Inter, para la selección italiana del seleccionador Gennaro Gattuso.

El ministro Abodi quiso destacar —tras lo ocurrido en el Derby d’Italia contra la Juventus y el revuelo mediático desatado tras la doble amonestación impuesta a Pierre Kalulu y la consiguiente simulación y celebración del propio Bastoni— que el jugador nerazzurro ya ha admitido sus culpas y merece la camiseta de la selección nacional por las cualidades de comportamiento mostradas tras el episodio.

A continuación, todas sus declaraciones, tal y como fueron recopiladas, recogidas y publicadas por SportMediaset: «Creo que se convoca a un jugador no solo por sus cualidades técnicas, sino también por sus cualidades de comportamiento. Bastoni ha tenido la lucidez de admitir que se equivocó».

LOS SILBIDOS DE LA AFICIÓN - «En definitiva, más allá del hecho de que yo no soy el maestro de ceremonias —por lo que cada uno hace lo que considera más oportuno—, creo que el respeto es un factor fundamental y que este respeto se manifiesta en el comportamiento de los protagonistas y en el de aquellos que a menudo siguen su ejemplo, considerando al público parte del protagonismo deportivo; porque creo que, cuando se llega a ciertos niveles, se es consciente de que se juega para el público, no para uno mismo, y si se está a un nivel profesional tan alto, además de los derechos que siempre se establecen contractualmente y se respetan, también hay deberes, por lo que son deberes recíprocos de unos y otros».

EL PREMIO ROSA CAMUNA - «Respeto la decisión, pero ha habido alguna distracción».