Hackean la cuenta de Abidal y aparece un "dardo" contra De Ligt

Recordó la mítica frase de Cruyff sobre los que dudan de fichar por el Barça...y el club culpa a los "hackers"

Por lo visto, no está el horno para bollos. El director deportivo del FC , Eric Abidal, ha hecho uso de su cuenta en Instagram para mandar un aviso a nevegantes. Y lo ha hecho recurriendo a una célebre frase del mítico Johan Cruyff . Abidal ha colgado una foto de Cruyff con la frase “el que dude de jugar en el Barça ya no nos sirve”, para después añadir una reflexión a esa foto, añadiendo “Gracias Johan, tú estás en lo cierto". En las últimas horas, Matthijs De Ligt, jugador del y objeto de deseo del Barcelona, comentó en "Mundo Deportivo" que tenía dudas sobre su decisión final y que aún debía pensar en su próximo destino.No obstante, fuentes del FC Barcelona especifican que la cuenta de Abidal podría haber sido "hackeada" y consideran que ese mensaje no habría sido enviado por el propio Abidal.

El área de comunicación del FC Barcelona ha salido al paso de un supuesto mensaje de Eric Abidal a través de Instagram, para aclarar lo sucedido y evitar que su contenido sea viral. La versión oficial que traslada el club ha consistido en comunicar que la cuenta del secretario técnico azulgrana ha sido "hackeada".