Abidal reconoce que gusta Lautaro y no ve imposible que llegue junto a Neymar al Barcelona

Eric Abidal, envuelto en una gran polémica tras sus palabras sobre el vestuario y Valverde y que obtuvieron réplica de Messi, concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que repasó varios nombres, entre ellos los de Lautaro Martínez y Neymar por los que apuesta el Barça a futuro.

“Tener a jugadores de talento como Lautaro, Neymar u otros, siempre sería bueno para el club. Intentaremos trabajar por eso”

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Afirma que gustan varios jugadores para reforzar el ataque si bien cataloga a “Lautaro entre los cinco o seis mejores del mundo”.

"Presupuesto hoy no tengo. Solo tengo que tener los deberes hechos, anticipar las decisiones, siempre estar atento a lo que está pasando en los otros clubes y a partir de ahí, intentar convencer al jugador. Ese será mi trabajo, después, si la parte financiera me dice si se puede hacer, se hará, si no, tendremos que buscar otra jugador.