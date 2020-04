Abbondanzieri: "Si no salía con Alemania llegábamos a la final"

El actual ayudante de campo de Martín Palermo en Pachuca rememoró el partido en el que la Selección argentina fue eliminada del Mundial 2006.

Roberto Abbondanzieri, exarquero de la Selección argentina, se refirió al recordado partido frente a por cuartos de final, en el que la albiceleste sufrió la eliminación del Mundial 2006.

El Pato habló sin vueltas de su salida por lesión en aquel encuentro. "Si no salía ese partido, mínimo llegábamos a la final, no lo digo por el arquero que entró, sino porque teníamos una mística en la defensa y justo cuando salí nos hicieron un gol a la jugada siguiente", aseguró, en declaraciones a Fox Sports.

En la misma línea, agregó: "Román era nuestro Maradona, no se la sacaba nadie. Si le tocaba salir estaba Aimar, también teníamos a Tevez y a Messi, todas figuras. Ayala se había puesto la cinta de capitán".

Además hizo referencia a los diferentes cuestionamientos que recibió posterior a esa situación: "Probé una sola vez. Se habló mucho de eso. Me dolió que Diego (Maradona) no me crea. Yo no podía seguir. Me dio pena por todo lo que se habló después".

Y también, defendió al que fue su entrenador, Jose Pekerman, que fue cuestionado por el ingreso de Julio Cruz. "Yo hubiese hecho el mismo cambio que Pekerman. La gente se confunde. Al Enano (por Messi) no lo veía preparado para ponerse el equipo al hombro", destacó.