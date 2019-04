A un año del gol de Manolas, la Champions ofrece revancha al Barcelona

Los blaugranas no pasan de cuartos desde 2015 cuando ganaron el título. Atlético, Juventus y Roma, sus verdúgos, ahora se miden al United.

Hace justo un año, el 10 de abril de 2018, el volvió a fracasar por tercera temporada consecutiva en la UEFA tras caer eliminado ante la contra todo pronóstico tras el 3-0 de la vuelta que convirtió en inútil el 4-1 de la ida.

Messi, a romper su gafe en los cuartos

365 días después, el destino ofrece una oportunidad de revancha a los blaugranas visitando al en la misma instancia de la máxima competición continental. Un rival siempre duro aunque no pase por su mejor momento como demostró en octavos eliminado al .

Al Barcelona aún le escuece aquel gol de Manolas en el Olímpico y hasta Messi en agosto se marcó como objetivo para la temporada conquistar la Champions por cuarta vez en su carrera, una obsesión que ha crecido después de que el , el eterno rival culé, ganara las tres últimas ediciones de la competición de forma consecutiva.

El artículo sigue a continuación

Roma, fue la tercera vez consecutiva que los blaugranas caen eliminados desde 2015, cuando sí superaron esta ronda en la que se midieron al PSG y acabaron ganando el título frente a la en la final disputada en Berlín. Desde entonces Atlético (2016), Juventus (2017) y Roma (2018) han eliminado a los catalanes en los cuartos de final, donde ahora probarán fortuna contra el Manchester United.

Piqué cree que esa amarga experiencia les ayudará en Old Trafford: "No he vuelto a ver ese partido, caímos y nos levantamos otra vez, ha habido otros momentos duros como cuando nos atropelló el Bayern, pero si lo pones en una balanza los mejores momentos son más".

Además, Messi no marca en esta ronda desde la temporada 2012-2013 cuando marcó en el partido de ida ante el PSG (2-2) y acumula 9 partidos de cuartos de la máxima competición europea sin ver portería, incluidos los seis últimos que han desembocado en estas tres eliminaciones.