¿A quién dedicó Ansu Fati su gol ante el Ferencvaros?

Ansu Fati sigue haciendo historia. El joven delantero del FC ha anotado ante el Ferencvaros, y ha anotado su cuarto gol de la temporada, el primero en la Liga de Campeones.

Hay un dato demoledor sobre Fati que hay destacar: ya ha marcado la mitad de los goles que la temporada pasada (8) en la mitad de encuentros. Si en la 19/20 tardó 33 partidos para anotar sus 8 goles, en solo 4 encuentros ha marcado.

3 en Liga y 1 en la Liga de Campeones en solo 4 partidos son unos guarismos que muy pocos jugadores pueden alcanzar y que están a la altura de la joya de la cantera del FC Barcelona.

Para encontrar la fecha en la que marcó la temporada pasada su cuarto gol, hay que remontarse al mes de febrero. Fue ante el , cuando metió un doblete, anotando su cuarto y quinto gol.

Además, hay otro dato que llama todavía más la atención sobre la voracidad del delantero. Ansu Fati es el primer jugador en marcar un doblete en Champions con menos de 18 años.

17y 355d - Ansu Fati is the first player ever to score more than one @ChampionsLeague goal before turning 18. Precocious@FCBarcelona_es #BarcaFerencvaros #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/ma8tNhVnb2