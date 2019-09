A pesar del buen momento: ¿Por qué Nacional no logró avanzar en Copa?

Nacional planteó un partido inteligente, con un gran primer tiempo, pero la derrota en casa termina por sepultarlo.

Una eliminación que duele en las toldas Verdolagas, tanto por perder la oportunidad de tomar el camino rápido rumbo a la Libertadores 2020, como por el rival que termina sentenciándole, un que se ha convertido en una verdadera pesadilla para .

¿Por qué Nacional no pudo avanzar en la Copa? Analizamos las razones:

LA MALA SUERTE DE LAS LESIONES

No fue un buen presagio que en los primeros 25 minutos de la serie, Nacional perdiera a tres jugadores por lesiones. Los casos de Bocanegra, Henríquez y Muñoz en Medellín que obligaron al cuerpo técnico a "remendar" la defensa con lo que tenía a la mano, así como los de Mafla y Candelo, que en palabras de Pompilio Páez, "venían tocados" y que al no poder continuar obligaron al DT a tomar decisiones que pudieron no ser las mejores para el partido en Ibagué.

Las bajas llevaron a retocar los planes originales en los partidos y terminaron haciendo mella en el desempeño del equipo para tener una constancia y contundencia que se reflejara en el marcador.

ERRORES QUE CUESTAN CARO

Un funcionamiento colectivo impecable, se vio opacado por errores individuales en ambos encuentros. El gol en la ida fue el resultado de una mala salida que derivó en una defensa en caos que no pudo contener el ataque del Pijao. Lectura perfecta por parte de Gamero que supo identificar la debilidad de Nacional y que los Verdes no pudieron evitar o contrarrestar.

La acción que termina en el penal con el que Tolima empata en Ibagué, es el resultado de una acción individual e innecesaria de Daniel Muñoz, primero en salida y luego en su propia área, que Juan Pablo Nieto logró cambiar por un cobro desde los doce pasos y Banguero no desaprovechó.

MUCHO FÚTBOL, POCOS GOLES

Tanto en la ida como en la vuelta, Nacional sumó la mayor cantidad de acciones de gol entre los dos bandos, sin embargo, la buena labor del portero suplente del Tolima en la vuelta y la falta de contundencia en ambos partidos, terminó por sentenciar al cuadro paisa, que sufre en Copa por lo que le viene sobrando en Liga: goles.

Pompilio Páez en la conferencia de prensa posterior al empate en el Murillo Toro se refirió a la falta de eficacia como una de las razones para la eliminación.

UNA TÁCTICA QUE NO RINDIÓ EN CASA Y QUE COBRÓ EN LA VUELTA

Posiblemente no fue la mejor decisión apelar a una nómina mixta en el juego en Medellín, cuando era más viable asegurar los puntos en casa para después llegar a Ibagué sin la presión de remontar en un escenario tan complicado. El calendario no era flexible, pero se podía apostar a otras fórmulas.

A lo anterior se suma que los cambios en la vuelta no fueron efectivos, el de Blanco por no ofrecer soluciones y el de Ceppelini por ser demasiado tarde. Cuesta entender que un jugador que viene de ser la figura del clásico paisa se quede en la banca en un partido definitivo por más de 60 minutos, al igual que la titularidad de Baldomero Perlaza quien después de la lesión no ha podido levantar su nivel. También se podría cuestionar la suplencia reiterada de Patricio Cucchi para darle un nuevo aire al ataque una vez que Barcos sienta el desgaste.