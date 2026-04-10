A pesar de su apoyo al Milan, el Inter está interesado en un jugador marroquí

El Inter de Milán se dispone a presentar una oferta oficial para fichar a un jugador marroquí con el fin de reforzar el lateral izquierdo del equipo el próximo verano.

Según Calcio Mercato, el club pagaría 4,2 millones en plazos e incluiría una cláusula del 10 % para el Mechelen en una futura venta del jugador.



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Zakri puede actuar como lateral o centrocampista izquierdo.

Nacido en 2008, es una de las joyas de la sub-17 de Marruecos, con la que ganó la Copa Africana de Naciones tras vencer a Mali en los penaltis. También le sigue Brentford, que lo ve como posible recambio de Rico Henry, cuyo salida se espera en junio.

Zakri, nacido en Bruselas, optó por Marruecos tras el desinterés de la Federación Belga, como declaró a «La Dernière Heure»: «Me siento belga y marroquí, pero Bélgica nunca me convocó, mientras que Marruecos confió en mí. Es un orgullo formar parte de la selección».





Y añadió: «Estoy adquiriendo mucha experiencia con el primer equipo; el interés de grandes clubes no me ha afectado. Decidí quedarme en el Michelín y no me arrepiento. Aunque el Milan, mi equipo favorito, se hubiera interesado, no habría firmado con ellos ahora. Solo tengo un objetivo: llegar a la Liga de Campeones, pero primero debo hacerme un nombre aquí».



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