El camerunés Bryan Mbuemo y el marfileño Amad Diallo, ambos jugadores del Manchester United, se burlaron de la decisión de despojar a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorgárselo a Marruecos.

El fútbol africano atraviesa una crisis sin precedentes, después de que la Comisión de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol decidiera el mes pasado otorgar el título africano a Marruecos, a pesar de que Senegal ganara (1-0) en la final, que se prolongó hasta la prórroga.

Esta decisión se tomó debido a que los jugadores de Senegal se retiraron del campo durante unos minutos, tras pitarse un penalti a favor de Marruecos a pocos minutos del final del tiempo reglamentario, antes de que los Leones de la Teranga volvieran al campo para completar el partido.

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Ibrahim Díaz, estrella de Marruecos y del Real Madrid, falló el penalti, y Senegal marcó el gol de la victoria en la prórroga, llevándose así la copa en territorio marroquí.

Sin embargo, dos meses después de la final, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó a Senegal del título y declaró a Marruecos ganador (3-0) alegando la retirada de los jugadores de los Leones de la Teranga.

Por su parte, esta decisión provocó la ira de la Federación Senegalesa, que decidió recurrir a instancias superiores para conservar la copa africana.

En este sentido, el dúo Mbuemo y Diallo compareció en una rueda de prensa, durante la estancia del Manchester United en una concentración en la República de Irlanda, como preparación para la reanudación de la Premier League tras el parón internacional.

Cuando se les preguntó a las estrellas del Manchester United sobre la polémica en torno al título de la Copa Africana de Naciones, ambos se rieron y Diallo respondió: «Sin comentarios».

Esta ironía surge a pesar de que el marroquí Nasser Mazraoui forma parte de la plantilla del Manchester United y estuvo presente con la selección de los Leones del Atlas en la Copa Africana de Naciones 2025.