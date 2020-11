A Pellegrini no lo convence la tecnología: "El árbitro está en el campo, no el VAR"

La queja del DT chileno contra la videoasistencia tiene asidero en la roja de Mandi que decidió Cuadra Fernández tras el aviso de la cabina.

El de Manuel Pellegrini perdió por 5-2 en Camp Nou contra el , pero todavía cree que los verdiblancos recorren el camino correcto. En la rueda de prensa posterior al compromiso, el Ingeniero criticó al VAR por el penal y la expulsión de Mandi, que a su juicio marcó el camino de la derrota. "Fue muy apretado hasta el 2-1 pero con la expulsión se terminó", marcó, tras hacérselo saber a Koeman en el campo tras el pitazo final.

Es aplicable al fútbol para fallos garrafales del árbitro. Lo dije en , el Madrid y el Atlético. El árbitro está en el campo, no el VAR, que esta vez hace cobrar un penalti al árbitro, un penal que no lo ve. Si el colegiado cobra el penal y expulsa a Mandi no tengo nada que decir, si lo hace el VAR, tengo que reclamar. Contra el lo dije igual. El VAR cobró la expulsión de Emerson y el penalti de Bartra. Es una tecnología que mejora injusticias pero no puede cambiar 25 jugadas.

En esa línea, aclaró que sus dichos tienen directa relación con la jugada puntual: "Cuando hablo de eso no pongo en duda la honorabilidad del árbitro ni del VAR, solo de hechos. En cuanto a los goles en contra, en esos tres partidos recibimos tantos por tratar de empatar estando con uno menos. Hay que seguir trabajando para encajar menos".

Así es el calendario del Betis

"Tanto esta vez como contra el Real Madrid y el Atlético, reitero que vamos en el camino correcto. Salimos a buscar el partido, hicimos una primera parte igualitaria. También contra el Barcelona fue muy apretado hasta el 2-1 pero con la expulsión se terminó. Con dos goles abajo y con un hombre menos no se puede hacer valoración, pero metimos otro gol. Vamos a tener el espíritu para palir a ganar a cualquier lado aunque tenemos que mejorar muchas cosas", expresó el entrenador sobre el presente bético, que mantiene un récord 4-0-5 y que sufre en defensa mientras es explosivo en ataque.

Para su compatriota Claudio Bravo tuvo palabras de elogio luego de su 24º penal parado -sin contar los de definiciones desde los 12 pasos-: "Llega a la selección chilena en perfectas condiciones. Ese penalti que paró fue muy decisivo, estaba el partido equilibrado entonces. En el segundo tiempo le hicieron varios goles más pero no pudo hacer mucho, teníamos un hombre menos".

"Cuesta competir cuando te ves en la desventaja de tener un hombre menos, y estos partidos nos sirven para seguir fortalenciendo nuestro trabajo. Hicimos cosas de buena manera, pudimos haber marcado más y debemos seguir mejorando y ser más rigurosos a la hora de defender y no tener el balón. Nos vamos con un sabor de boca de encontrar un castigo tan grande", leyó Bravo.