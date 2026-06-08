A los espectadores les llama la atención lo mismo del analista de la selección holandesa, Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar debutó el lunes como comentarista en NOS durante el amistoso de Holanda contra Uzbekistán. El exdelantero se unió al estudio para comentar el reñido partido de la Oranje, que finalmente ganó 2-1 gracias a dos penaltis de Cody Gakpo. Su debut como analista ha recibido críticas en redes sociales.

Holanda, lenta y sin convencer, sufrió la lesión del portero Bart Verbruggen y solo evitó la derrota en los últimos minutos. Aun así, Huntelaar puso un 7,5 al partido de la Orange en la primera parte, nota que muchos no comprenden.

«¿Qué te parece ese Klaas-Jan Huntelaar? Le da a la Oranje un 7,5 por la primera parte», escribe un espectador. El columnista Jan Dijkgraaf también se sorprendió por la valoración. «Klaas-Jan Huntelaar como experto es todo un espectáculo. Le da a la selección holandesa un 7,5 tras la primera parte. A Robin van Persie le habría dado un aumento de sueldo si hubiera estado en el Feyenoord».

Además, muchos cuestionan su presencia en el plató. «¿Qué hace Klaas-Jan Huntelaar ahí? Parece que se duerme en la mesa, es patético», se lee en una reacción muy compartida. Otro espectador añade: «¿Qué hace Huntelaar en un plató? No sabe hablar; está solo para no ofender a nadie».

Otros creen que simplemente no tiene perfil para el análisis televisivo: «Huntelaar, te respeto, pero esto no es lo tuyo». Un último tuit resume el sentir general: «Es el peor analista que he visto; ojalá no lo volvamos a ver».

Otros son más duros: «Al menos Van Hooijdonk era realista; Huntelaar es un holgazán sin opinión propia».

Otros creen que aún debe adaptarse al papel: «No parece él mismo» o «Aún no está en forma; es una pena que la NOS lo haya invitado».