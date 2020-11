A los 83 años fallece Carlos Campos, leyenda de Universidad de Chile

A los 83 años falleció este miércoles el ex delantero de Universidad de , Carlos Campos, uno de los referentes del Ballet Azul que dominó el Torneo Nacional durante la década de los '60.

De hecho, es el goleador histórico de los azules, con 199 goles en 290 partidos: fue tres veces goleador del certamen (61, 62 y 67) y seis veces campeón con la tienda estudiantil, la única camiseta que defendió en clubes durante toda su carrera (desde los 11 hasta los 32 años).

"Lamentando esta gran pérdida, como club extendemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a su familia y seres queridos. Asimismo, ofrecemos todo nuestro apoyo en este difícil momento que atraviesan", señalaron desde el CDA.

El club universitario destacó que su nombre está inscrito "con letras doradas en la historia de Universidad de Chile. Llegó a los 11 años a las inferiores del club y desde ahí comenzó a forjar una historia que solo tuvo color azul". Y agregan: "Se consagró como uno de los referentes del "Ballet Azul", sumó seis títulos (1959, 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969) y hasta hoy mantiene el registro de ser el máximo goleador histórico del club -con 199 conquistas", recordaron.

