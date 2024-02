¡A lo Boca! El festejo bostero de De Rossi y Leandro Paredes por la victoria de Roma ante Feyenoord en la Europa League

La Loba avanzó a los octavos de final del certamen europeo y el festejo entre el DT y el mediocampista incluyó una referencia bien Xeneize.

Si bien Daniele De Rossi no logró hacer historia durante los seis meses en los que jugó en Boca, no quedan dudas que su paso por el fútbol argentino dejó una marca imborrable, de colores azul y oro. Y tampoco hay dudas que Leandro Paredes, surgido del club de La Ribera, terminará su carrera en La Bombonera en un futuro no muy lejano. Actualmente, ambos están en Roma, pero no se olvidan del Xeneize.

EL FESTEJO "BOSTERO" DE DE ROSSI Y PAREDES EN ROMA

Por los 16avos de final de la Europa League, la Loba enfrentaba en el Olímpico a Feyenoord, luego del empate 1-1 en Países Bajos. Como el resultado se repitió, la llave se definió por penales y allí ganó el conjunto italiano por 4-2, con el primero de los remates convertido por Paredes.

Ya finalizado el encuentro, el volante campeón del mundo fue a buscar a De Rossi y, antes de abrazarse, el entrenador hizo el gesto de la franja cruzada en el pecho y, de acuerdo a la lectura de labios, gritó "a lo Boca".