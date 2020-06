¿A la altura de Lautaro y el Kun? El ex-River que "no se cree menos" que los delanteros de la Selección argentina

Rogelio Funes Mori todavía tiene expectativas de ser convocado a la Albiceleste y siente que puede ponerse a la par de los jugadores top.

Rogelio Funes Mori encontró en su lugar en el mundo. Después de su aparición en la primera de River con altibajos, incluso el descenso y el ascenso, se fue en busca de continuidad y la encontró finalmente en , donde lleva ya cinco años, 203 partidos y 106 goles, apenas superior al promedio de uno cada dos encuentros. Esto significó la tentación de vestir la camiseta de la Selección de México, pero aún guarda una esperanza de jugar para .

En una entrevista a Fox Sports México, el Melli consideró que "siempre trato de hacer lo mejor para mí y el club. Siento que todavía tengo una oportunidad de poder jugar en la Selección", al tiempo que sostuvo que "hay jugadores a nivel mundial de Argentina que son top, pero no me creo menos que ellos". Aunque no los mencionó, sabe que tiene por delante a Lautaro Martínez, al Kun Agüero, Lucas Alario y la incógnita de Mauro Icardi.

"Si me toca, voy a estar a la altura. He pasado muchas cosas en el fútbol y siento que estoy en el mejor momento para poder tener una oportunidad. Si llega, llega y si no, no me voy a poner loco", finalizó sobre sus posibilidades. Funes Mori solo jugó en el equipo mayor en uno de los Superclásicos de las Américas, en los que Argentina enfrentaba a con jugadores del medio local, aunque su paso por la Selección Sub 20 en el Sudamericano del 2011 impediría su chance de ser convocado por el Tri.