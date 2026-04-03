A Kieft le preocupa bastante una línea de la selección holandesa

Wim Kieft observa con gran admiración a Francia en vísperas del Mundial. El columnista de De Telegraaf ve una gran diferencia entre la delantera de la selección francesa y la de la selección holandesa.

Kieft es un admirador del juego ofensivo del París Saint-Germain. «En la selección francesa también se aprecia esa calidad extra. Además de Dembélé y Doué, también cuentan con Kylian Mbappé y Hugo Ekitike como delanteros», enumera el exdelantero, citando algunos grandes nombres.

El analista de Haarlem incluye directamente a la Oranje en el debate: «Si lo comparas con los delanteros de nuestra selección nacional, hay que esperar que todos estén en plena forma en el Mundial para poder plantar cara a toda la potencia de ese tipo de delanteros».

«Con Cody Gakpo tenemos una garantía por la izquierda, pero en comparación con las grandes potencias, nos falta calidad pura en la delantera», se preocupa Kieft por la selección holandesa, a poco más de dos meses del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Kieft se pregunta sobre todo si Donyell Malen podrá marcar la diferencia a nivel internacional este verano. «En la liga italiana lo está haciendo bien, pero en ese país no hay mucho más que destacar en este momento».

Con ello, el seguidor del fútbol se refiere al dramático fracaso de la selección de Gennaro Gattuso, que ya ha dimitido, a la hora de clasificarse para el Mundial. «Italia ha dado grandes jugadores. Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Mancini… se podrían nombrar muchos. Ahora hay una generación en la que faltan grandes talentos».

En opinión de Kieft, clubes como el AC Milan y la Juventus han gastado demasiado dinero en jugadores extranjeros. «Solo compraron grandes nombres y eso fue a costa de la cantera propia. Ahora que se ha producido una fuga de jugadores de primer nivel hacia Inglaterra y España, se dan cuenta de que se han perdido el tren».