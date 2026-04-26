A Francesco Farioli le preguntan por el interés del Chelsea y da una respuesta muy clara

El domingo se supo que el Chelsea preguntó al Porto por Francesco Farioli. Tras ganar 2-1 al Estrela da Amadora, el italiano habló de los rumores.

Llegó al club luso el pasado verano tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Ajax y, tras renovar hasta 2028, su cláusula de rescisión asciende a 20 millones de euros.

Quien quiera ficharlo deberá pagar la cláusula de rescisión, fijada en veinte millones de euros.

En la rueda de prensa tras vencer al actual 15.º de la Liga de Portugal, se le preguntó por el interés del club londinense.

«¿Puedes garantizar a los aficionados del FC Porto que, incluso si recibes una oferta importante del Chelsea, te quedarás en el Oporto?», le preguntaron. «Sí, por supuesto», respondió con rotundidad el entrenador italiano.

Con los Dragones liderando la Liga y siete puntos sobre el Benfica (75), el Sporting CP es tercero con 71 puntos aunque aún debe jugar un partido.

Tras el empate del Sporting contra el AVS Futebol SAD (1-1) el domingo, Farioli y su equipo pueden proclamarse campeones el sábado. Sería el 31.º título nacional del club.