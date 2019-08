A falta de una bomba, el Real Madrid espera a Hazard, que apura su recuperación

El belga se entrena para poder entrar en la lista para Villarreal y empezar a contribuir ya al equipo

Fue el día antes del debut ligero, un gran jarro de agua fría. El había perdido crédito durante la pretemporada y la ilusión, ya disminuida, se hundía todavía más cuando se supo que Eden Hazard se había lesionado en un entrenamiento. Porque de todo lo fichado, él es el más llamativo, el jugador que está llamado a ser la estrella del equipo. Talentoso, desequilibrante, con personalidad, es un jugador de esos que marcan la diferencia. Pero se rompió, y ante la naturaleza poco se puede hacer.

Rotura en el recto anterior del muslo izquierdo, un seguro de baja. Se dio por hecho que no podría debutar con el equipo blanco hasta la vuelta del periodo de selecciones, pero la evolución del jugador es mejor de la que se esperaba aunque todavía no se ejercite con el grupo. Sigue en periodo de recuperación, pero ahora hay esperanzas de que pueda, incluso, entrar en la convocatoria del viaje a de este fin de semana. Quizá prematuro, es probable que no pueda jugar y, si llega, será solo para unos minutos. Pero, igualmente, Hazard sigue siendo el mayor motivo de espera de los blancos.

Y será así en todo caso salvo que el equipo directivo del club quiera hacer alguna operación en los últimos días de mercado. La opción de Neymar parece escaparse, él es el caso más claro de un jugador que podría estar en prestigio por encima de Hazard. No muchos más, en todo caso, el belga es uno de los grandes del fútbol mundial y la mayor esperanza blanca. En la pretemporada dejó un gran gol y algunos buenos movimientos, pero por lo general se le vio algo pasado de forma, algo que es costumbre en el inicio de las temporadas del mediocampista.

El Real Madrid perdió contra el y saltaron de nuevo las alarmas. El equipo necesita cosas que no tiene, y una de ellas puede ser Hazard. No son los únicos que esperan que se abrevie la recuperación del jugador, en también creen que puede entrar en la lista de la selección. Así lo ha contado Robert Martínez en una entrevista reciente: "Mis sensaciones son positivas con Eden porque siempre quiere jugar. Además, generalmente, él se recupera rápido y bien. Si juega en Villareal podríamos contar con él".