A costa de Egipto... La selección juvenil de Argelia se clasifica para la Copa Africana de Naciones

La selección juvenil de Argelia logró clasificarse para la Copa Africana de Naciones Sub-17 tras imponerse a Egipto por 1-0 el domingo por la tarde en el estadio Martyrs of Benina, en la ciudad libia de Bengasi, en el marco del Campeonato de la Unión de Norte de África.

El único gol del partido lo marcó en el minuto 47 Abdelrahman Zawi, quien dio a los «Verdes» una valiosa victoria con la que el equipo confirmó su derecho a estar entre la élite de las selecciones africanas en el torneo que se celebrará en Marruecos entre el 25 de abril y el 15 de mayo próximos, con la participación de 16 selecciones.

Con esta victoria, la selección argelina suma 7 puntos y se sitúa en segunda posición, por detrás de la selección marroquí, líder de la clasificación, seguida de la selección egipcia con 6 puntos, y se clasifica para el torneo.

El torneo, que se celebró en Libia del 24 de marzo al 5 de abril, contó con la participación de cinco selecciones: Libia (anfitriona), Argelia, Marruecos, Egipto y Túnez, en una fase previa que determinó quiénes se clasificaban para la fase final continental.